الدوحة - فريد عبدالباقي



استأنف منتخب قطر الأول لكرة القدم أمس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليا في ملاعب أكاديمية أسباير، استعدادا لمواجهة منتخب الهند الثلاثاء المقبل، بستاد كالينجا بمدينة بوبانسوار، في إطار الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قد منح لاعبي العنابي راحة قصيرة من التدريبات عقب الفوز الكاسح على المنتخب الأفغاني 8-1 في مستهل مشواره بالمجموعة الأولى والتي تضم أيضا الأزرق والهند.



ومن المقرر أن تغادر بعثة العنابي الدوحة اليوم متوجهة إلى الهند استعدادا لمباراة الثلاثاء المقبل.. ويتطلع الجهاز الفني إلى تحقيق الفوز على المنتخب الهندي الذي حقق مفاجأة بالفوز على منتخبنا الوطني «الأزرق» بهدف نظيف في افتتاح مباريات المجموعة.



وطالب كيروش لاعبيه بعدم التهاون أمام المنتخب الهندي، لاسيما أن الفوز في لقاء الثلاثاء المقبل، يمنحه صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.



من جانب آخر، تسلم وسام رزق مهمة تدريب نادي السد خلفا للبرتغالي برونو ميغيل، وذلك بعد إنهاء عقده بالتراضي. وستكون مهمة رزق صعبة مع السد، لاسيما أن الفريق بات قريبا من توديع دوري أبطال آسيا، حيث يحتل السد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، جمعها من الخسارة في مباراتين وفاز في واحدة وتعادل في مثلها.



ويسعى وسام رزق إلى تجهيز الفريق السداوي لمواجهته المرتقبة أمام الشارقة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات والتي ستقام 27 نوفمبر الجاري في الإمارات، ثم مواجهة ناساف الأوزبكي في الدوحة 4 ديسمبر المقبل.