القاهرة - هناء السيد



شارك مدير إدارة التدريب الخارجي بديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الفليج ورئيس قسم المتابعة الفنية بإدارة التدريب الخارجي سعود المنصور في الملتقى السنوي لمسؤولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي تحت عنوان «دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي» الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين ومسؤولي التدريب والتطوير الإداري العاملين في الوزارات والجهات الحكومية من مختلف الدول العربية.



وأكد مدير إدارة التدريب الخارجي عبدالعزيز الفليج في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية من الجهات الرئيسية والمهمة في التدريب وذلك سواء كان على مستوى المحلي أو الوطن العربي أو العالمي ولديه العديد من برامج التدريب التي تؤهل العنصر البشري للتأهيل قبل الالتحاق بسوق العمل.



وقال إن المنظمة العربية للتنمية الإدارية هي بيت الخبرة العربي الأولى في مجال التدريب والتطوير والإدارة، موضحا أن ديوان الخدمة المدنية من المؤسسات التي تحرص على اكتساب الخبرات من خلال مشاركتها الدائمة المستمرة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جميع الملتقيات والندوات والمؤتمرات وكذلك الدورات التدريبية.



وحول الملتقى السنوي لمسؤولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي، أوضح الفليج أن الملتقى يتيح للمشاركين كسب الخبرات والالتقاء بمديري التدريب بالوطن العربي والاستفادة من خبراتهم لتطوير العمل الإداري، كذلك يتيح الملتقى التواصل مع مديري التدريب والتطوير الإداري بالوطن العربي وفرصة للتعاون المشترك بين المؤسسات.



وأشار إلى أنه قام بجولة تفقدية بمبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وثمن جهود القائمين عليها برئاسة د.ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، موضحا أن المقر يضم قاعات للتدريب على أعلى مستوى لاستقبال المتدربين والوفود من الدول العربية بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات والندوات.



وأشار إلى أن هناك أعدادا من المتدربين من ديوان الخدمة المدنية يتم إيفادهم للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورات تدريبية معتمدة.



من جانبه، قال المدير العام للمنظمة د.ناصر القحطاني إن الملتقى يعقد العام الحالي انطلاقا من كون الموارد البشرية أهم العوامل التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتشكل عمودا فقريا للمؤسسات، إضافة لدورها الحيوي في الحفاظ على تميز المؤسسة، إذ تساعد في تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية.



وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم في تميز المؤسسة، كما يهدف إلى تحديد أهم المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعاملين في وحدات الموارد البشرية بما يؤدي الى تحسين العمليات والإجراءات وتعزيز الثقافة المؤسسية الفعالة وتحسين الأداء العام. وكذلك إبراز دور المؤسسات في الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وتوفير البيئة الملائمة لها لتحقيق التميز المؤسسي والنجاح المستمر.