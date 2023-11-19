انطلق المستكشفون الصغار من حضانة الملكية البريطانية في رحلة لا تنسى إلى الأكواريوم في المركز العلمي.



وكانت أهداف الرحلة الأساسية معرفة عالم البحار خاصة أن الأسبوع الحالي يركز على العناية بكوكب الأرض.



وأوضحت إدارة الحضانة أن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يميل في الأساس إلى التعلم البصري بشكل كبير، لذلك أحببنا أن يرى عالم الأسماك بصريا، وبهذا نحقق الأهداف المقصودة ومنها التآزر البصري، فقد قامت المعلمات والأخصائيات بشرح البيئة لهم، وكانوا مستمتعين ومتفاعلين جدا.



وهكذا تم الهدف المراد من الرحلة في جميع جوانبها التعليمية والتأهيلية والترفيهية في آن واحد. وأضافت: إن توجهنا الدائم في الحضانة أن تكون رحلاتنا رحلات تعليمية بالأساس لاستكمال الأهداف المرجو تحقيقها للطفل.



لقد تحول حوض السمك في المركز العلمي إلى فصل دراسي حي، إذ يوفر لقاءات عملية عززت أهمية رعاية كوكبنا النادر والثمين بحيواناته وكائناته المختلفة.