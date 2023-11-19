أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وجددت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.



من جهتها، أدانت الخارجية القطرية بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة، الذي أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، واعتبرته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.



وأكدت الوزارة مجددا في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة، التابعة لوكالة (الأونروا).



وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.



كما جددت الخارجية القطرية موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.