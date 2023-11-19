رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ان الوضع خطر جدا، محذرا من تحشد الأساطيل العسكرية الغربية.



كلام جنبلاط خلال زيارة قام بها مساء امس الى منطقة المتن الاعلى، يرافقه النائب تيمور جنبلاط ونواب من اللقاء الديموقراطي.



وقال من خلوة الشيخ منير بركة: «الوضع اصعب بكثير مما مررنا به من صعوبات ولاسيما في الجبل حيث ختمنا الجرح مع البطريرك صفير، اليوم لا نملك التأثير على أي من قرارات الدول، التي لها حساباتها، والله اعلم بعد حصار وتدمير غزة ماذا سيجري لشعب فلسطين».



وأضاف: «تمنيت علنا ألا نستدرج للحرب، واذا وقعت الواقعة لا حول ولا قوة، وهذا يعود الى المقاومة وإسرائيل، لكن عندما نرى هذا الكم من الاساطيل علينا ان نحسب حساب شيء اكبر آت، وعندما يبدأ احد بالحرب لا يعد يملك زمام الامر لوقفها».



وتناول جنبلاط الوضع الداخلي، قائلا: «لو تم انتخاب رئيس ايا كان.. نختلف على تعيين قائد للجيش وجيشنا صامد وقوي، ولا أفهم الخلافات الضيقة في البلاد لأجل رئاسة قد تأتي أو لا تأتي».



وختم: ان الافراج عن قاتل الجندي الإيرلندي (اليونيفيل) امر خطأ، لأن الشعب الإيرلندي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية وكان من الخطأ الإفراج عن قاتله في هذه الظروف.