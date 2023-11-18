المحمد: تنسيق وتوحيد الجهود العسكرية المتواصلة لضمان أمن واستقرار دول مجلس التعاون

سالمين: تعزيز آليات العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات القائمة والناشئة وزيادة وتيرة التعاون بين الدول

زمان: الحوارات المتعلقة بقطاع أمن الفضاء مهمة بتشكيل المستقبل الاقتصادي والتكنولوجي في المنطقة



أكد الوفد الكويتي المشارك في "برنامج القادة الشباب 2023" بمملكة البحرين أن البرنامج يعد فرصة للمشاركة في صنع القرار وتبادل الخبرات ووجهات النظر ولاسيما فيما يتعلق بالجانب الأمني.

جاء ذلك في تصريح لـ"كونا" أدلى به الوفد الكويتي المشارك في برنامج القادة الشباب الذي أعده المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية على هامش أعمال الدورة 19 لـ"حوار المنامة" التي بدأت أعمالها الجمعة وتستمر حتى الأحد.



وأكد العقيد في وزارة الدفاع الشيخ صباح المحمد ضرورة تعزيز التعاون الخليجي من خلال القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.



وقال إن القيادة العسكرية الخليجية تعد نموذجا يحتذى، مشيدا بجهودها لتطوير سبل تنسيق وتوحيد الجهود العسكرية المتواصلة لضمان أمن واستقرار دول المجلس.



من جهته، قال الملحق الديبلوماسي في وزارة الخارجية أحمد سالمين إن المشاركة في هذه البرامج تتيح الفرصة للقادة الشباب لتعزيز قدراتهم من خلال تبادل وجهات النظر حيال أبرز التحديات الأمنية في المنطقة.



وأكد ضرورة تعزيز آليات العمل متعدد الاطراف لمواجهة التحديات القائمة والناشئة بالشكل المستدام وأهمية زيادة وتيرة التعاون البناء بين الدول.



من جهته أبدى الأستاذ المساعد في جامعة الكويت د.فهد زمان اعتزازه بالكفاءات الكويتية المساهمة سواء في تنظيم الحوارات أو المشاركة فيها.



وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الحوارات المتعلقة بالسياسات الإقليمية والدولية بشكل عام والحوارات المتعلقة بقطاع أمن الفضاء لأهميتها في تشكيل المستقبل الاقتصادي والتكنولوجي في المنطقة.



ويعد حوار المنامة من أهم المنتديات في العالم وهو يركز على مناقشة أهم القضايا السياسية والأمنية وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي الاستراتيجي للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية.