أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة "توسيع" العمليات الهجومية لتشمل أحياء أخرى في قطاع غزة، مشيرا إلى مداهمة منطقتي الزيتون جنوب مدينة غزة وجباليا شمال المدينة.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان عبر موقعه على منصة (إكس) إن "قيادة المنطقة الجنوبية تواصل توسيع نشاطها الهجومي ليشمل أحياء أخرى في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن القوات التابعة لها داهمت منطقتي الزيتون وجباليا بهدف ضرب "المخربين" والبنية التحتية "الإرهابية" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وأضاف البيان أن "قوات الفرقة 36 تعمل على حسم كتيبة الزيتون التابعة لحماس"، مشيرا إلى أنها إحدى الكتائب "الرئيسية" للحركة الفلسطينية التي تعمل في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما تعمل قوات الفرقة بالتزامن مع النشاط الجاري في الحي على "تطهير" أحياء أخرى تقع في ضواحي الزيتون، بما فيها حي الشيخ عجلين وحي الرمال، بحسب البيان.



وتابع أن قوات الفرقة 162 تعمل في أطراف جباليا، والتي تعتبر "مركز القيادة والسيطرة" للواء شمال قطاع غزة التابع لحماس، حيث تتمركز أربع كتائب تابعة للحركة.



ووفقا للبيان، يخوض جنود الجيش الإسرائيلي قتالا عنيفا واشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه تم خلال الاشتباكات "القضاء على مخربين" واستهداف البنى التحتية الواقعة تحت الأرض وأهداف أخرى لحركة حماس.



من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) فقدان الاتصال بـ"عدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى" إسرائيل جراء غاراتها على قطاع غزة.



وصرح المتحدث باسم كتائب القسام المكنى أبو عبيدة في بيان بأن "مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.



وقالت كتائب القسام في بيان آخر "تمكن مقاتلونا خلال 24 ساعة من إيقاع قوة لجنود الاحتلال قتلى وجرحى بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".