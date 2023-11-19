القراوي: سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحياناً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بحالة مطرية تبدأ عصر غد الأحد وتستمر حتى عصر يوم الاثنين ليبدأ عقبها التحسن التدريجي في الأحوال الجوية.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ"كونا" إن ذلك عائد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا على بعض المناطق الغربية والشمالية مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتجاوز الـ60 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من ست أقدام.

وأضاف القراوي أن البلاد واقعة تحت تأثير امتداد منخفض سطحي من جهة شمال غربي البلاد يتعمق تدريجيا حيث يمد المنطقة بكتلة هوائية دافئة ورطبة متزامنا مع منخفض آخر متعمق في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية رطبة الذي يتزامن مع وجود منخفض بارد في طبقات الجو العليا.

وأشار القراوي إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة الرسمي وعبر تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.