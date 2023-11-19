عبدالعزيز الفضلي

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحتوي على اعتداء معلم بالضرب على طلاب أحد الفصول الدراسية ، هو فيديو قديم ويعود إلى أعوام سابقة .

وأكد الوهيدة إلى أن الاعتداء اللفظي والبدني ممنوع بشكل تام في مدارس وزارة التربية وهناك نصوص قانونية ولوائح واضحة تمنع استخدام العقاب البدني والوزارة تؤكد رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات غير التربوية، مشددا على أن الوزارة تضع أهمية كبيرة للتحقيق في مثل هذه الظروف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أطر القوانين والأنظمة المعمول بها.