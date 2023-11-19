قام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، وبحضور وكيل وزارة التجارة زياد الناجم، بزيارة مركز الصديق للرقابة التجارية وغرفة العمليات المركزية لتفقد آلية وسير العمل ومتابعة والاطلاع على مستجدات خطة عمل إدارة الرقابة التجارية وفرق الطوارئ والتفتيش والوقوف على مدى الالتزام بتوجيهاته الخاصة بإحكام وتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق لكبح جماح أي زيادات أسعار مصطنعة والتي قد تحدث تزامنا مع الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين وكخطوة استباقية من الوزارة للسيطرة على أي زيادات قد تحدث مستقبلا.

واستمع العيبان خلال الزيارة إلى خطة وآلية العمل اليومية من موظفي أقسام (المتابعة والتنسيق - مركز الاستعلام الآلي - غرفة العمليات المركزية - فريق طوارئ الرقابة)، حيث قام كل قسم بشرح تفصيلي لخطة عمله بما في ذلك آلية تسلم الشكاوى والبلاغات وإجراءات التعامل معها وإجراءات التفتيش ومحاضر ضبط المخالفات وإحصائياتها وآلية مراقبة أفرع التموين من خلال شاشات مراقبة غرفة العمليات وآلية عمل الكاميرات المحمولة للمفتشين والخاصة بتوثيق الجولات التفتيشية.



وقام العيبان باستقبال عدد من مكالمات المستهلكين الواردة لمركز الاتصال والتواصل مع عدد منهم لاستطلاع رأيهم بشأن الخدمة المقدمة والاستماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم.



وفي ختام الزيارة، أثنى العيبان على إجراءات العمل والآلية المتبعة والحث على بذل المزيد، وأكد للموظفين ومفتشي الرقابة التجارية بأنهم خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين مع ضرورة مراعاة الله ثم واجبهم وأمانتهم عند القيام بعملهم ووجه بتكثيف الجولات التفتيشية واليقظة والتركيز في هذه الفترة ومستقبلا لردع أي مخالف للقانون وعدم التردد في اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين وكل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع.