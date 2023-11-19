حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من أن مواصلة إسرائيل "حربها البشعة" مع حركة حماس في قطاع غزة قد يدفع الى "انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها"، وذلك خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني قوله، إن "استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها".

وأكد "ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع".

وحذّر من "تفاقم الوضع الإنساني في القطاع"، داعيا "المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

في المقابل، نقل البيان الأردني عن فون در لايين تأكيدها "ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، مشددة على رفض "أية محاولات لتهجير الفلسطينيين"، و"أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس".

وبحسب البيان، فإنه تم التأكيد خلال اللقاء على "إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية".

ووصلت فون دير لايين إلى عمان بعد زيارة إلى مصر التقت خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأعربت في القاهرة عن معارضتها "التهجير القسري" للفلسطينيين.