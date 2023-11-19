أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت لوكالة فرانس برس إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة، والذي كان الجيش الإسرائيلي اجبر المرضى والنازحين إليه على مغادرته فيما لم يبق سوى بعض المرضى غير القادرين على الحركة والأطفال حديثي الولادة «الخدج».



وقال زقوت «تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلا ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين»، مضيفا: «تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر» عبر معبر رفح الحدودي.



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مجمع الشفاء الطبي أصبح «منطقة موت» بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه واعتدائه على المرضى والأطباء.