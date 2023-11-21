القاهرة - محمد سامي



أعرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول عن سعادته بتحقيق العلامة الكاملة من أول مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على سيراليون 2-0 في الجولة الثانية ليتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الأولى بسداسية نظيفة.



وقال فيتوريا عقب المباراة: «حققنا هدفنا وتصدرنا المجموعة دون أن نستقبل أي هدف وأحرزنا 8 أهداف»، مثمنا دور لاعبيه الحارس محمد الشناوي الذي تصدى لـ 8 فرص محققة لسيراليون، والجناح محمود تريزيغيه محرز هدفي الفراعنة، الذي وصلت حصيلة أهدافه الدولية إلى 14 هدفا.



وقال أميدو كريم مدرب منتخب سيراليون: «فرصتنا مازالت موجودة حيث تتبقى 8 جولات في التصفيات، وكان بإمكان سيراليون الفوز بفارق 3 أو 4 أهداف، ولكن محمد الشناوي حارس الفراعنة حرمنا من تحقيق هذا الفوز».



وبذلك الفوز حقق فيتوريا العلامة الكاملة مع الفراعنة بالفوز في جميع مبارياته الرسمية التي قاد فيها منتخب مصر.



وعقب محمد غرابة مدير منتخب مصر على واقعة اقتحام جماهير سيراليون لملعب المباراة لمحاولة الوصول إلى نجم ليفربول محمد صلاح، مؤكدا أنه كان هناك قصور شديد بإجراءات التأمين الخاصة ببعثة المنتخب.



وفي ذات السياق، كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري موعد توقف مسابقة الدوري الممتاز استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية وتحديدا يوم 2 يناير المقبل، ثم ينطلق معسكر المنتخب الأول في اليوم التالي مباشرة.. وفور تقديم فيتوريا برنامج الإعداد والاستقرار على المباريات الودية التي سيخوضها قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا سنبدأ في التنسيق مع الشركة الراعية.



وتابع حسين: المنتخب سيلعب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق وستصل بعثتنا إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بـ 3 أيام.



إلى ذلك، استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، بحضور 15 ألفا على ستاد السلام.