نظّم قسم الإرشاد النفسي بعمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فعالية توعوية بعنوان «عيشها صح» بالتعاون مع مؤسسة seeding، وذلك بحضور نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة أ.د.فوزي بوفرسن ورئيس مجلس إدارة مؤسسة seeding الشيخ حمد فهد الصباح وعميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر، في مقر المعهد العالي للاتصالات والملاحة - الشويخ.



تمثلت الفعالية بمعرض توعوي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المتخصصة في مجال الصحة والتغذية الصحية، وقد قام فريق كل جهة مشاركة بالرد على استفسارات الجمهور وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة والمتعلقة بمجال الحياة الصحية.



كما قدم د. أحمد عبدالملك - استشاري طب العائلة محاضرة توعوية عن ظاهرة التدخين المنتشرة في المجتمع، تطرق خلالها إلى أضرار التدخين على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للفرد والآثار المترتبة عليها في المستقبل، مؤكدا أن قرار ترك التدخين من القرارات الهامة والتي يمكن أن يتخذها الشخص المدخن بمساعدة العائلة والمؤسسات الصحية الحكومية.



وفي الختام، تم تكريم الجهات المشاركة تقديرا لجهودهم المميزة.



حضر الفعالية مساعد العميد لشؤون الرعاية والخدمات الطلابية د.يوسف العنزي ومساعد العميد للأنشطة والشؤون الطلابية أ.د.عبدالمجيد الموسوي وعدد من منتسبي الهيئة والطلبة والطالبات.