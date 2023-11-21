بمناسبة الأسبوع الخليجي للوقاية من مرض السكري بالتزامن مع اليوم العالمي لهذا المرض، نظمت كلية طب الأسنان فعالية توعوية تحت شعار «معا ضد السكري: حياة وصحة أفضل»، وذلك بمبنى عيادات الكلية بمنطقة الجابرية KUDC.



وذكر القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي أن الكويت تعتبر من الدول ذات المعدل العالي بالإصابة بهذا المرض وخاصة النوع الثاني منه، لذا فإن التوعية والوقاية وتغيير نمط الحياة إلى نمط صحي تلعب دورا كبيرا في تجنب الإصابة بهذا المرض المزمن، وهو ما تهدف إليه هذه الفعالية التوعوية والوقائية.



من جانبها، ذكرت القائم بأعمال رئيس قسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور د.أبرار العنزي أن مرض السكري يؤثر سلبا على صحة الفم والأسنان، حيث ترتفع نسب الإصابة بالتهاب اللثة والأنسجة المحيطة به، وكذلك نسبة تسوس الأسنان نتيجة لجفاف الفم لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى زيادة احتمالات حدوث بعض الروائح الكريهة والخراجات اللثوية، وكذلك صعوبة التئام الجروح بعد خلع الأسنان أو أي عملية جراحية في الفم، مشيرة إلى أهمية العناية بصحة الفم والفحص الدوري وإرشادات التحكم والتأقلم مع هذا المرض.



واختتم د.العازمي ود.العنزي حديثهما بالشكر الجزيل لمن حضر وساهم في إنجاح الفعالية، خاصة الجهات المشاركة ممثلة بوحدة السكر بمستشفى مبارك ورئيس قسم الباطنية د.وليد الضاحي، وشركة أوف كورس للوجبات الصحية، وروش للمعدات الطبية.