القاهرة - ناهد إمام



كشف د.محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد منظومة لتشجيع المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية من المتاجر والمحلات عبر تقديم حوافز مالية ومزايا ضريبية لطلبها من مقدمي الخدمة، وسيتم إطلاق المنظومة قريبا.



وأضاف معيط، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، والذي عقد على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات «كايرو أي سيتي 2023»، امس، أن وزارة المالية أطلقت عدة منظومات لتطوير الضرائب في مصر، منها منظومتي الإيصال والفاتورة الإلكترونية، متابعا أنه تم تطبيق هذه المنظومة تدريجيا، ومع تعميها في كل الشركات ومقدمي الخدمة سنصل إلى 100 مليون فاتورة ومثلها إيصال إلكتروني يوميا، ما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي.



وذكر وزير المالية، كما تم إطلاق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، بهدف توحيد إجراءات احتساب الضريبة وتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات، مضيفا أن هناك العديد من الشركات التي انضمت لهذه المنظومة.



وقال وزير المالية، إن تطوير مصلحة الضرائب كان وما زال تحديا يواجه وزارة المالية، للتحول إلى الفحص الإلكتروني للملفات الضريبية للشركات لوقف التعامل المباشر بين الممول ومأمور الضرائب، والقضاء على التقدير الجزافي للضريبة، مضيفا أن الوزارة تواجه تحديا في تغيير ثقافة التقدم بالأوراق لمصلحة الضرائب عبر ميكنة الفواتير والإيصالات الإلكترونية لكل الشركات والهيئات.



وأضاف أن الوزارة واجهت تحديات ضخمة خلال تطوير الإدارة المالية العامة للتحول للنظام الإلكتروني أهمها ثقافة الموظفين والمتعاملين معها في التخلي عن الأوراق إلى النظام الإلكتروني، متابعا أن الوزارة سعت للاعتماد على النظم التكنولوجية في إدارة المالية العامة، بهدف التحكم والمتابعة واتخاذ قرارات سريعة للإدارة المالية الحكومية.



وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتطوير الإدارة المالية العامة على وحدات الإدارة المحلية، وتبعها الوزارة والجهات الخدمية، وتمت إضافة الهيئات الاقتصادية، وتوسعنا في إضافة الحسابات والصناديق الخاصة، كما تم تطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتكامل بين الجهات الحكومية.