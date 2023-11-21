القاهرة - ناهد إمام



التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل مصر العام في جدة، وذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة «شارك بصوتك» لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر.



وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتواجدها في اول مهمة يقوم بها السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام الجديد لمصر في جدة، مشيرة إلى أنها تواجدت معهم في مثل هذا التوقيت من العام الماضي لتدشين وتقييم مبادرة السيارات.



ووجهت رسالة إلى أبناء الجالية بأن مصر بلد كبير ولها حضارة عريقة، وان العالم كله الآن يعاني من مزيج من التحديات، ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية ما أدى الى أزمات اقتصادية طاحنة، رغم هذا، يبرز دور مصر كلاعب دولي مهم وقائد حكيم، وبالرغم من كل ما تواجهه مصر في محيطها، فما زالت تعمل بكل جدية، وتحقق معدلات تنمية وتنجز مشروعات كبرى وتطور من نفسها سعيا للوصول إلى المكانة التي تستحقها، مشيرة إلى أن هذه الصورة، والوضع العالمي القائم، يحتمان علينا النزول بكل قوة للانتخاب في الاستحقاق الرئاسي القادم، لاختيار القيادة الواعية التي ستسهم في تشكيل مستقبل الوطن وجميع أبنائه.



وأثناء حديثها مع أبناء الجالية، قالت السفيرة سها جندي إن الحكومة أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لمنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة والتي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات، مشيرة إلى القرارات المهمة للمجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، فإن الفرصة كبيرة وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، كما أعفت المستثمرين من معظم الضرائب خصوصا المنفذين لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي منحتهم إعفاء كاملا من الضرائب، مضيفة أن وزارة الهجرة مستعدة لدعم كل مستثمر مصري مقيم بالخارج ولديه الرغبة في الاستثمار بوطنه مصر، وأنها تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين والتنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.