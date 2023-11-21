بيروت - أحمد عز الدين



بعد أكثر من ستة أسابيع على بدء المعارك على الحدود الجنوبية مع اسرائيل على خلفية تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، لاتزال هيئة الطوارئ التي شكلتها الحكومة لمواجهة تبعات الحرب بين أخذ ورد ولم تتوافر لها الاعتمادات، فيما يعاني آلاف النازحين من القرى الحدودية من عدم توفر الحد الادنى لمقومات العيش.



وفي هذا الاطار أشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، الى ان «النقص الحاصل في المساعدات المتعلقة بالنازحين من القرى الحدودية، بدأ يؤثر على مجريات الاستجابة لتلبية احتياجات أكثر من 16 ألف نازح موجودين في قضاء صور ومسجلين على لوائح رسمية لدى الوحدة والجمعيات والمنظمات التي تقدم مساعدات عينية للنازحين».



وأوضحت ان «العدد الفعلي وصل الى 16276 نازحا موزعين على قرى القضاء، وأربعة مراكز ايواء تعمل الوحدة بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية على تأمين حاجاتهم ضمن الإمكانات المتوافرة لديها، ولاسيما أن عدد النازحين يزداد يوميا، خصوصا أننا دخلنا في فصل الشتاء مما يرتب اعباء اضافية لناحية تأمين المستلزمات المتعلقة بالتدفئة في مراكز الإيواء».



وأظهرت احصائيات رسميه حكومية انه بعد 45 يوما على بدء القصف الاسرائيلي فإن الأضرار توزعت على الشكل الآتي:



- تعرض محافظتي الجنوب والنبطية لـ 722 غارة وعملية قصف.



- احراق 5.1 ملايين متر مربع من الاراضي، معظمها حقول زيتون.



- مقتل 96 شخصا.



- نزوح 46325 شخصا من منازلهم ولم يتوفر مراكز ايواء سوى لـ 1062شخصا، ما يوازي 2.3% من النازحين.



- %57 من المهجرين لجأوا الى مدن وبلدات محافظتي النبطية والجنوب.



وأشارت الاحصائية الى ان تفعيل نظام المساعدات للوصول الى النازحين في المنازل يحتاج الى جهد كبير. ‏