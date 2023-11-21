هدد محافظ دمشق محمد كريشاتي خلال اجتماعه برؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق بفصل أي مختار لا يقوم بالإبلاغ عن مخالفات البناء في الحي المسؤول عنه، وذلك بعد تزايد المخالفات العمرانية وانهيار الأبنية وآخرها، بناء سكني مؤلف من ست طوابق بعضها مخالفة قبل أيام بالقرب من مسجد الزبير بن العوام في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق.



وشدد كريشاتي على قمع مخالفات البناء في كل مناطق المحافظة وقت إشادتها وعدم التهاون في قمع أي مخالفة وإحالة المقصرين والمخالفين للقضاء وفقا للتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 40 لعام 2012، بحسب صحيفة الوطن الموالية.



ووجه كريشاتي بضرورة إجراء الصيانة الدورية للمرافق العامة وخاصة الأرصفة وصيانة وتعزيل المطريات والمصائد المطرية بشكل دائم والإسراع في معالجة أي تجمعات للمياه في أي منطقة بالتعاون والتنسيق مع المديريات المعنية.



وقال عضو المكتب التنفيذي قيس رمضان إن المحافظة اتخذت إجراءات للتشدد في قمع مخالفات البناء مع تحديد المسؤوليات سواء لرؤساء دوائر الخدمات أم لجان الأحياء أو المخاتير.



أشار رمضان إلى أنهم وجهوا المخاتير لمراقبة مخالفات البناء والإبلاغ عنها، مضيفا أن أي مختار لا يبلغ عن المخالفات سيعاقب وقد تصل العقوبات إلى حد الإعفاء.



وأكد رمضان أنه يجري العمل على استبدال 15 مختارا ممن تم إعفاؤهم لأسباب تتعلق بمخالفات قانونية منها التزوير مع صدور أحكام قضائية، إضافة إلى وفاة اثنين منهم مع وجود حالات سفر لعدة حالات.



وأشار إلى أن المخاتير ولجان الأحياء سيتحملون المسؤولية في حال ضبط أي مخالفة الأمر الذي يعكس المتابعة ولاسيما أن المخالفة لا تظهر فجأة بحيث يمكن لحظها، مع التشدد فيما يخص أحياء السكن العشوائي وما ينجم عن وجود أبنية غير مترابطة إنشائيا ما يشكل خطورة كبيرة.