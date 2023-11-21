أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن استقبال وفد من وزارة التربية والتعليم الليبية، في إطار مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسيل الأموال، والذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الأمانة العامة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



وبينت الهيئة أن الوفد الليبي يترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم الليبية د.مسعودة الأسود، ويشارك بعضويته عدد من المختصين من الوزارة ووزارة الخارجية الليبية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من تجربة الكويت في إدماج قيم مكافحة الفساد في المناهج التعليمية، ومواءمة المواد التعليمية التي يعدها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد.



كما ستستعرض «نزاهة» في هذه الزيارة مجموعة من العروض التقديمية ودراسات الحالة العملية بالتعاون مع وزارة التربية، وذلك لتسليط الضوء على تجارب الكويت في مجال تعليم النزاهة وتعزيز نزاهة التعليم، فضلا عن مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الصدد، وتتضمن الزيارة جولة ميدانية في إحدى المدارس الحكومية.



وأكدت الهيئة أن تجارب الكويت رائدة فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة التعليمية، وهي بصدد استعراض تجاربها في هذا المجال في فعالية خاصة على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستقام في ديسمبر المقبل، وذلك بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم التطرق فيها إلى جهود «نزاهة» في تدريب المعلمين وإدماج قيم النزاهة ودعم مدونات سلوك المعلمين وغيرها من الأنشطة التفاعلية.



وشددت على أنها حريصة على التعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد، خلال تصميم البرامج التدريبية للطلاب وتوعيتهم بقيم النزاهة وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وتشجيعها على إذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه، ومن جهة أخرى تؤكد «نزاهة» أيضا على دورها في تعزيز التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد، ومشاركة خبراتها وتجاربها بما يكفل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.