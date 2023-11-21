وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع الـ 20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان.



وكان في استقباله لدى وصوله قاعدة السيب الجوية د.محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية.كما كان في الاستقبال العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية، وسفيرنا لدى سلطنة عمان، والملحق العسكري بسفارة الكويت بمسقط، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة.



وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد توجه إلى سلطنة عُمان الشقيقة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد سيشارك في أعمال الدورة الـ 20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في العاصمة مسقط.