استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية أحمد عرفة ومدير قسم الديبلوماسية المتعددة لدى الأمم المتحدة للتدريب والبحث ربيع حداد، وبحضور الأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري، في مكتب مدير جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.



وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية والنظر في إمكانية التوسع في التعاون الأكاديمي المشترك بين الطرفين.



بدوره، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي بالقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بمدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا حرص جامعة الكويت على تبادل الثقافات والعلاقات مع المؤسسات التعليمية مع الجمهورية اللبنانية والتنوع في البعثات الثقافية لإضافة معايير تسهم في تحقيق عدد من الإنجازات التي من شأنها أن تنهض بجامعة الكويت في المحافل العلمية والعالمية.



بدوره، أعرب القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية أحمد عرفة عن بالغ سعادته بالتعاون الأكاديمي والثقافي الحالي بين البلدين، مؤكدا حرص جمهورية لبنان على المزيد من التواصل والتعاون المتبادل والمشترك بينهما، وذلك من خلال البرامج العلمية وحصول طلبة جمهورية لبنان على مزيد من البعثات واستقبال أساتذة زائرين لإلقاء محاضرات في جامعة الكويت، متمنيا التوفيق للطلبة اللبنانيين تحت ظل قيادة جامعة الكويت.