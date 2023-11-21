استضافت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل إقليمية بعنوان «الاستشراف الاستراتيجي» نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا - خلال الفترة ما بين 19 و20 نوفمبر.



وهدفت الورشة إلى أن تكون بمنزلة منصة إقليمية لمراجعة ومناقشة المخرجات والبيانات العالمية الاستشرافية من منظور إقليمي، وذلك من خلال إشراك خبراء إقليميين في مختلف القضايا البيئية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث وغيرها بحيث يمكنهم تحليل القضايا والفرص والمخاطر ذات العلاقة وتحديد العواقب والإجراءات الاستراتيجية التي تتناسب مع واقع أقاليم برنامج الأمم المتحدة للبيئة.



وأقيمت الورشة في مركز التعليم الإلكتروني التابع للمكتبة المركزية بجامعة الكويت في منطقة الشدادية وشارك بها نحو 40 خبيرا بيئيا ومفكرا استراتيجيا من دول غرب آسيا بمن فيهم ممثلون عن جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة والمجلس البلدي.



وتم تقسيم المشاركين إلى عدة فرق للتركيز على ثلاثة عناصر رئيسية لمسار الاستشراف الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهي مسح الأفق، ووضع البيانات في سياقها، ومن ثم وضع الاستراتيجيات فيما يؤمل أن يتم تضمين هذه المعلومات في تقرير عالمي ينشر في 2024.



من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن الهدف منها هو تعزيز نتائج الاستشراف العالمية التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال إضفاء السياق الاجتماعي والثقافي الخاص بغرب آسيا وتسليط الضوء على هواجس المستقبل في المنطقة.