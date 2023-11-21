أسامة دياب



أعرب السفير الكوري لدى الكويت تشونغ بيونغ ها عن سعادته لافتتاح معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة والثقافة الكورية بجامعة الكويت، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح هذا الحدث.



وأشار السفير الكوري في كلمته التي القاها خلال الافتتاح الرسمي لمعهد الملك سيجونغ لتعلم اللغة والثقافة الكورية في جامعة الكويت إلى تطور العلاقات الكورية - الكويتية بشكل ملحوظ وأكثر شمولية من خلال استشراف الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، موضحا أن العام المقبل سيصادف الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والذكرى الـ 60 للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، حيث سبق هذا التعاون إقامة العلاقات الديبلوماسية، مما يعكس تميزها على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعلمية والأكاديمية والاجتماعية والثقافية.



ولفت تشونغ بيونغ ها إلى الاقبال الكبير من الكويتيين على تعلم اللغة الكورية ومشاهدة الأعمال الدرامية والأفلام والموسيقى، بالإضافة إلى الطعام الكوري، وهذا ما يسمى باللغة الكورية «هانريو» ويعني الموجة الكورية التي تحقق شعبية للثقافة الكورية في دولة اجنبية.



وأضاف أن تعلم اللغة الكورية هو المفتاح الأساسي لفهم الثقافة الكورية بشكل أعمق وهذا ما يعكس أهمية افتتاح معهد الملك سيجونغ وهو الأول من نوعه في الكويت، موضحا أن المعهد تأسس منذ عام 2012 ولديه نحو 250 فرعا في 80 دولة، مؤكدا أن فرع الكويت سيكون أحد أنجح الفروع الخارجية، مشيرا إلى وجود العديد من الجامعات الكورية تقوم بتدريس اللغة العربية وبالتالي ندرك أن افتتاح المعهد جزء مهم من التعاون الثنائي.



وتابع: يقول البعض ان تعلم لغة جديدة يشبه الحصول على روح جديدة تمكنك من رؤية العالم من منظور مختلف، معربا عن أمله في أن يتيح المعهد فرصة لمزيد من الراغبين في تعلم اللغة الكورية.



وكشف عن أن الدفعة الأولى من الطلاب الذين يبلغ عددهم 40 أنهوا الدورة التجريبية الأولى من تعلم اللغة الكورية خلال اسبوعين، لافتا إلى أنه في العام المقبل ستكون الدورة أطول من أسبوعين بكثير، مشيرا إلى أن الدورة الثانية تتكون أيضا من 40 طالبا، مشيدا بالإقبال على الانتساب للمعهد من مختلف الأعمار من 20 إلى 60 عاما، مما يعكس مدى شعبية اللغة والثقافة الكورية في الكويت.



وأكد أن تعلم اللغة الكورية في المعهد متاح للجميع ولا يقتصر فقط على طلاب جامعة الكويت، لافتا إلى عدم وجود أي رسوم على الراغبين في دراسة اللغة الكورية، فهي مجانية للجميع.



وأعرب عن أمله في أن تتمكن جامعة الكويت من توفير دورة دراسية معتمدة للغة الكورية العام المقبل، وإذا كان لدينا طلاب متميزون يدرسون في معهد الملك سيجونغ فربما يمكننا أن نوصي بإرسالهم للدراسة في بلادنا، وأعتقد أن عددا كبيرا من الكويتيين والمقيمين يرغبون في تعلم ودراسة اللغة الكورية.



يذكر أن جامعة الكويت وسفارة جمهورية كوريا وقعتا في بداية هذه السنة على مذكرة التفاهم لإنشاء معهد الملك سيجونغ في جامعة الكويت في إطار مشروع التعاون المشترك في قطاع التعليم بين البلدين وبدأ بعقد دوراته في 5 نوفمبر الجاري.