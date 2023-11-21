نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان «مهارات الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها» حاضر فيها د.عبداللطيف النافع عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا أ.د.أحمد المخيال، والقائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتطوير د.محمد السماوي، ومديري البرامج ورؤساء المجال بالكليات الجامعية المختلفة. بداية قام أ.د.عبداللطيف النافع بطرح مجموعة من الأسئلة التمهيدية للمحاضرة، لمعرفة مدى اطلاع الحضور على الكتب أو حضورهم الورش المتعلقة بالإشراف على الرسائل العلمية والمناقشة، مؤكدا أهمية القراءة والبحث عن المعلومات بشكل دائم. واستعرض لمحة تاريخية عن مجموعة من أولى رسائل الدكتوراه على مستوى العالم، والوطن العربي، والمملكة العربية السعودية، مبينا أهم مقومات المشرف وهي الكفاية العلمية، والتميز الأخلاقي كونه قدوة حسنة لطلبته، والإلمام بالمنهج الذي سيتبعه الطالب في بحثه، والإلمام بأخلاقيات البحث العلمي، فضلا عن توافر خلفية مناسبة عن موضوع البحث، والدرجة العلمية للمشرف معيارا لدرجة الكفاءة.