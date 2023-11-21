الطبطبائي: الإعلام المتخصص «مباشر» ويركز على قضايا معينة ويعتمد على لغة الأرقام



عبدالله الراكان



وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحافيين الكويتية أمس اتفاقية تعاون في مجال التدريب الاعلامي على الصعيد المحلي بهدف تطوير مهارات العاملين في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.



وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ان الاتفاقية مع جمعية الصحافيين تهدف إلى تنظيم بعض الدورات التدريبية الاعلامية لموظفي «التطبيقي»، وكذلك موظفو الهيئات والوزارات الأخرى لتعزيز قدرات موظفي العلاقات العامة وغيرهم، مشيرا الى أن أهمية مثل هذه الاتفاقيات تضيف للهيئة الكثير وخاصة فيما يتعلق بالكوادر البشرية والتي نسعى دائما إلى تنمية مهاراتهم الوظيفية.



وقال الفجام إن «التطبيقي» تتجه لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جمعية الصحافيين خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته بالتعاون المشترك مع جمعية الصحافيين، مؤكدا انها صرح وطني كبير ومهم يسهم في الكثير من الجوانب الإيجابية بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.



بدوره، لفت نائب مدير عام «التطبيقي» لشؤون التدريب م.جلال الطبطبائي إلى ان الاتفاقية مع جمعية الصحافيين تعتبر الأولى من نوعها بالكويت، مشيرا إلى الدورة الحالية والخاصة بالاعلام التربوي التي تقام على مدار 6 أسابيع، وسيكون الحفل الختامي لها خلال ديسمبر المقبل، مؤكدا انه ستعقبها العديد من الدورات الأخرى حسب الأفكار والخطط المتاحة.



وأضاف الطبطبائي ان الإعلام المتخصص يركز على قضايا معينة، مبينا انه يجب على الإعلامي ان يكون متخصصا في المجال ذاته بخلاف الاعلامي الذي يعمل في الشأن العام، مستذكرا الدور الكبير للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند أثناء جائحة كورونا، وإسهاماته في التوعية الصحية كونه متخصصا بالمجال الصحي، مؤكدا ان الاعلام المتخصص إعلام مباشر ويعتمد على لغة الأرقام.



من جانبها، قالت رئيسة لجنة التدريب والتطوير والمؤتمرات في جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة العازمي ان اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحافيين تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في «التطبيقي» ووزارات وهيئات الدولة فيما يتعلق بالإعلام المتخصص، لافتة إلى الدورة القائمة حاليا والتي تعنى بالإعلام التربوي، ونستطيع توفير ما تطلبه الجهات الأخرى سواء في الإعلام البيئي أو الأمني أو غيرهما. وذكرت العازمي ان الاتفاقية تستهدف شريحة ممارسي العلاقات العامة والاعلام في جميع مؤسسات الدولة، وليس هناك ما يمنع ان يصبح «الإعلام المتخصص» مادة دراسية خاصة ان برنامج التدريب الاعلامي مكثف ويشمل جميع المهارات التي يحتاج إليها ممارسو العلاقات العامة ويسلط الضوء على تغطية جميع القضايا المجتمعية وخاصة التربوية.



وبينت ان خريج الدورة يحصل على شهادة معتمدة، ومن الممكن ان يطرح كدبلوم تدريبي في «التطبيقي»، متقدمة بالشكر الى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ونائبه لشؤون التدريب م.جلال الطبطبائي لدعمهما المباشر والمستمر لنا وتشجيعهما على الاستمرار في تلك الدورات التدريبية التي تقام في مركز ابن الهيثم.