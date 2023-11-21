وسط إقبال كثيف من محبي البستنة والزراعات على اختلاف أنواعها فتح مشتل العمرية أمس أبوابه في موسم بيع الشتلات للموسم الشتوي 2023 ضمن فترة استثنائية قررتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتستمر حتى نهاية العام الحالي.



ويوفر المشتل للراغبين 650 ألف شتلة من 80 صنفا من النباتات والأشجار والمزروعات وجار زيادتها إلى مليون شتلة قبل نهاية الموسم ويتم بيع الشتلات بأسعار رمزية تبلغ أحيانا 10% من قيمتها الفعلية بالمشاتل التجارية.



ويحرص المشتل على توفير مئات الأنواع من الشتلات الصالحة للزراعة في البيت أو الحدائق أو الطرق أو في البر علاوة على تقديم الإرشادات والنصائح والمساهمة في التجارب الزراعية لإنتاج أنواع وأصناف جديدة تتحمل الأجواء المناخية في الكويت.



ووفق القائمين على المشتل، فإن نباتات كف مريم والأراك والسدر أكثر الأشجار طلبا بينما نبات الفنكروزا والماري جولدو الأكثر طلبا للزهور وبالنسبة للفاكهة يفضل الكثيرون تين جاسم والتوت ونباتات النعناع والحبق وغيرها من الشتلات لأشجار مثمرة كالبرتقال والعنب والتوت وغيرها أو شتلات لأشجار الورد كالدفلي والجوري أو حتى الورقيات بالإضافة إلى نباتات الزينة.