يشارك مكتب الشهيد في معرض الكتاب الدولي الـ 46 والمقرر افتتاحه غدا الأربعاء برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية، بصالة رقم 7 في أرض المعارض الدولي بمشرف.



وقال مدير إدارة التخليد محمد الكندري إن المكتب سيشارك في المعرض تحت شعار «أغلى وطن»، وذلك بمجموعة من الإصدارات والبرامج التي تستعرض الرعايات التي يقدمها مكتب الشهيد لذوي الشهداء، كما يستعرض أنشطة المكتب المختلفة من خلال إعداد مجموعة من الفقرات والبرامج الخاصة طوال أيام إقامته.



وأشار الكندري إلى أن جناح مكتب الشهيد أعد مجموعة من الفقرات التي من شأنها تخليد ذكرى شهداء الكويت الأبرار وتعريف زوار الجناح برسالته وأهدافه والرعايات التي قدمها خلال مسيرته منذ 1991 بالإضافة الى عرض أفلام وثائقية وصور وأسماء شهداء الكويت وأعمالهم البطولية عبر شاشات إلكترونية مع إصدار الطبعة الثالثة من كتب تخليد ورعاية بالإضافة إلى عرض بعض من أعداد مجلة «الهوية» الإلكترونية ومجموعة من الإصدارات والكتيبات الوثائقية لبطولات الشهداء.



وذكر أنه سيكون هناك تجسيد لبطولات وطنية من خلال شخصيات كرتونية تحت مسمى «أبطال الوطن» إلى جانب توزيع هدايا رمزية للأطفال وطلاب المدارس من زوار الجناح، لافتا الى أن جناح المكتب سيستقبل زواره طوال فترة إقامة المعرض من 22 نوفمبر الى 2 ديسمبر، وذلك خلال فترتين، الصباحية من 9 إلى 1 ظهرا ومن 4 إلى 10 مساء.