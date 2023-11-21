الدوحة - فريد عبدالباقي



يحل منتخب قطر ضيفا ثقيلا على منتخب الهند في الـ 4:30 عصر اليوم على ستاد كالينغا، في إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. ويدخل المنتخب القطري مباراة اليوم وهو يحتل الصدارة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز الكبير على المنتخب الأفغاني 8-1، فيما يحتل المنتخب الهندي المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط بعد فوزه المفاجئ على «الأزرق» 0-1.



وخاض «العنابي» مرانه الأخير مساء أمس بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش. من جانبه، قال مدافع منتخب قطر بسام الراوي، إن مباراة اليوم صعبة أمام المنتخب الهندي، معربا عن أمله في تحقيق النقاط الثلاث ومضاعفة الرصيد قبيل الجولة الثالثة التي ستقام في شهر مارس المقبل. وأضاف: «قمنا بالإعداد بصورة جيدة للمواجهة وأعتقد أننا سنواجه صعوبات كبيرة أمام المنافس». وختم بقوله: المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب الهندي الذي سيلعب على أرضه وأمام جماهيره، وسبق لنا التعادل أمامه في فترة سابقة، بيد أننا على ثقة كبيرة بتقديم المستوى المأمول.