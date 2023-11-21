ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني مساء اليوم ثاني مبارياته أمام أفغانستان ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالسعودية، حيث يسعى لتعويض خسارته في افتتاحية التصفيات أمام الهند بهدف نظيف الخميس الماضي، قبل استئناف الجولتين الثالثة والرابعة في مارس المقبل بلقاء العنابي القطري ذهابا وإيابا يومي 21 و16 منه.



وكان الأزرق قد خاض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة اليوم بإشراف مدربه البرتغالي روي بينتو وبحضور جميع عناصر المنتخب المختارة، حيث يغيب فيصل زايد لحصوله على بطاقة حمراء واحمد الزنكي، وقد تم استدعاء مهاجم الكويت ابراهيم كميل، وبات على مدرب منتخبنا تصحيح أوضاعه الخاطئة التي أدت إلى خسارة مستحقة من الهند بعدما قدم منتخبنا أداء متواضعا بمسؤولية مشتركة بين المدرب واللاعبين، وعليه أن يعالجها اليوم كي يعود للمنافسة مرة أخرى على بطاقتي التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم والتأهل المباشر لكأس آسيا.



وأمام لاعبي الأزرق اليوم مهمة يجب اجتيازها بعدما قصروا في مباراتهم الماضية دفاعا وهجوما على ملعبهم وبين جماهيرهم، كما أن المدرب مطالب بتحسين التشكيلة عن السابقة والتي لم تكن منسجمة مع بعضها وعجزت عن تهديد مرمى الخصم اللهم إلا في فرصتين طوال الشوطين، أما منتخب أفغانستان فقد خسر مواجهته الأولى أمام المنتخب القطري بثمانية أهداف ويسعى هو الآخر للتعويض.



ويدير المباراة طاقم حكام من الأردن مكون من أحمد فيصل ويعاونه أيمن عبيدات وأحمد سمارة، والحكم الرابع محمد عرفة.