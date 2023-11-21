عبدالعزيز جاسم - الدوحة - فريد عبدالباقي



يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي اليوم مع نظيره الإماراتي في مباراة ودية في ٣:٤٠ عصراً على ملعب الحمرية بالشارقة ضمن معسكره الذي يقيمه في مدينة عجمان استعدادا لكأس آسيا تحت 23 عاما في قطر خلال الفترة من 15 أبريل إلى 5 مايو المقبلين.



ويترقب «الأولمبي» قرعة بطولة كأس آسيا التي ستجرى مراسمها الخميس المقبل في الدوحة. وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن توزيع المنتخبات وفق التصنيف حيث يضم المستوى الأول (المصنفين من 1 إلى 4): قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان، أما المستوى الثاني فضم (المصنفين من 5 إلى 8): أستراليا، العراق، فيتنام، كوريا الجنوبية، وجاء في المستوى الثالث (المصنفين من 9 إلى 12): تايلند، الأردن، الإمارات، الكويت، وفي المستوى الرابع (المصنفين من 13 إلى 16): ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين.



وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام في الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين في قطر.



وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الـ 3 الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاما 2024 في قطر، للمشاركة في أولمبياد باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.



وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.