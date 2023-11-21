

يحيى حميدان



تغلب فريق الكرة بنادي التضامن على كاظمة بهدف نظيف في مباراة ودية أقيمت خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وانتهى الشوط الأول من المباراة دون أهداف، قبل أن يسجل حسن حسون الهدف الوحيد لـ «العنيد» في الشوط الثاني. ويغيب عن التضامن خلال الفترة الحالية جناحه البرتغالي تيدجاني سيلا بداعي الإصابة، ويخضع للمتابعة الطبية قبل تحديد موعد عودته للفريق بصورة طبيعية.



وتأكد خروج سيلا من حسابات الجهاز الفني للتضامن بقيادة المدرب البرتغالي ميغيل ليال في المواجهة المقبلة أمام الصليبخات ضمن الجولة السابعة من دوري «زين» للدرجة الأولى في 27 الجاري.



في حين تبدو صفوف «العنيد» مكتملة بانتظار عودة حارس المرمى عبدالرحمن عجاج من مهمته مع المنتخب الأولمبي الذي يعسكر في الإمارات حاليا.