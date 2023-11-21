عبدالعزيز جاسم



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية فوزه الثالث تواليا في المباريات الودية، وجاء هذه المرة على حساب خيطان بعدما تغلب عليه بنتيجة كبيرة 6-2 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري زين الممتاز، حيث سيلتقي الأصفر مع السالمية في الجولة الثامنة 28 الجاري، وسجل للفائز إبراهيما تانديا هدفين، ويوسف بن سودة هدفين، ونايف زويد، وسيرجيو فيتور. وكان القادسية قد خاض وديتين أمام الجهراء فاز فيهما بنتيجة 3-1 و4-2. من جانب آخر، تغلب الفحيحيل على النصر وديا بهدف دون رد سجله التونسي عبدالرحمن الحنشي.