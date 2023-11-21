

يحتضن ستاد عمان الدولي قمة المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة بين الأردن والسعودية، بعد فوز الأخيرة بسهولة على باكستان 4-0 وتعادل «النشامى» بصعوبة على أرض طاجيكستان 1-1 الخميس. وستفتح أبواب مدرجات الدرجة الثانية مجانا أمام الجماهير، في ظل الإقبال الضعيف على التذاكر.



ويبدو مشوار المدرب المغربي الحسين عموتا معقدا مع الأردن الطامحة للتأهل لأول مرة في تاريخها إلى المونديال، إذ خسر 3 مرات وتعادل في مباراتين حتى الآن وتعرض لسلسة انتقادات بسبب تراجع الأداء. وبعد فوزه الكبير افتتاحا على إندونيسيا 5-1 في البصرة، يتطلع منتخب العراق لمواجهة مرتقبة في المجموعة السادسة على أرض فيتنام، الفائزة بدورها على الفلبين بهدفين تحت قيادة مدربها «الساحر الأبيض» الفرنسي فيليب تروسييه.



وتبحث سورية التي لم تتأهل في تاريخها إلى المونديال، عن فك العقدة اليابانية عندما تستقبلها في أرضها المفترضة بمدينة جدة ضمن المجموعة الثانية، بعد فوزها بصعوبة على كوريا الشمالية 1-0 مقابل انتصار كبير لـ «الساموراي» على ميانمار 5-0.



وتستضيف البحرين الإمارات في المنامة في لقاء قمة لفك ارتباط صدارة المجموعة الثامنة، بعد فوز الأولى على اليمن 2-0 والثانية على نيبال 4-0.



وستكون كوريا الجنوبية بقيادة هيونغ-مين سون لاعب توتنهام، أمام ضغط 40 ألف متفرج في شنجن عندما تحل ضيفة على الصين في المجموعة الثالثة، بعد فوزها على سنغافورة 5-0 وعودة الصين بفوز صعب من تايلند 2-1.



وفي المجموعة الرابعة، تحل عمان ضيفة على قيرغيزستان، بعد فوزها على تايوان 3-0، فيما تحل إيران على أوزبكستان في الخامسة بعد تفوقها على هونغ كونغ برباعية.