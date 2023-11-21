

تعرض لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا غافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الجانبي، ما يعني انتهاء موسمه الكروي منطقيا وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل، كما أعلن النادي الكاتالوني في بيان. وقال برشلونة: «يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزق بالغضروف الجانبي»، من دون أن يشير إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن هذا النوع من الإصابة يتطلب أكثر من 6 اشهر. وتعرض اللاعب البالغ 19 عاما وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا بتصفيات كأس أوروبا فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.