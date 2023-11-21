اكتسح فريق الكويت لكرة اليد نظيره جولدن انجل الهندي 43-19 في ثاني لقاءات «الأبيض» في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد بنسختها الـ 26 التي يستضيفها نادي القادسية على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم وتستمر حتى 27 الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، وبهذه النتيجة رفع «العميد» رصيده إلى 4 نقاط من فوزين فيما تلقى الفريق الهندي الخسارة الثالثة. إلى ذلك، تتواصل اليوم فعاليات البطولة التي تشهد 5 مواجهات ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول (المجموعات) حيث يلعب في الـ 12 ظهرا فريق شباب صيدا اللبناني مع الشارقة الاماراتي وفي الـ 2 ظهرا يلعب الجيش العراقي مع ساي الهندي (المجموعة الثانية) وفي الـ 4 عصرا يواجه الكويت الكويتي نظيره الخليج السعودي (المجموعة الاولى) وفي الـ 6 مساء يلعب القادسية مع العربي القطري، وفي الثامنة مساء الغرافة القطري مع النجمة البحريني. وتحمل مباراتا «الأبيض» مع الخليج السعودي أهمية قصوى للفريقين في تحديد هوية بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي عن المجموعة الأولى، والشيء ذاته ينطبق على مباراة «الأصفر» مع العربي القطري التي يسعى فيها صاحب الضيافة للظفر باللقاء وحسم تأهله لنصف نهائي البطولة.