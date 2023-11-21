أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية و«INTERSPORT»، إحدى العلامات التجارية التي تمثلها الشركة في قطاع الرياضة ونمط الحياة العصري في الكويت، عن رعايتهما لسباق Run Kuwait في نسخته الحادية عشرة، الذي أقامته جمعية فوزية السلطان الصحية غير الربحية في 11 نوفمبر في مروج، من أجل دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في تأمين تكاليف العلاج لهم.



وتأتي رعاية شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لهذه المبادرة الخيرية السنوية، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والدور المهم الذي تقدمه مع INTERSPORT لدعم المبادرات المحلية الهادفة والكفيلة بخلق تأثير إيجابي في المجتمع، وقد تمثلت هذه الرعاية من خلال الدعم، ومشاركة فريق عمل الشركة في السباق. يذكر أن سباق «Run Kuwait» إحدى المبادرات التي تجمع بين المتعة والمسؤولية الاجتماعية. والهدف السامي منه هو جمع التبرعات لصالح مركز تقييم وإعادة تأهيل الأطفال، الذي يقدم خدمات علاجية متعددة لتوفيرها بالمجان أو تخفيض تكلفتها لأكبر عدد ممكن من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.



الجدير بالذكر أيضا أن ما يميز هذا السباق في نسخته لهذا العام هو تشجيعه فئة الأطفال على المشاركة، حيث ارتأت مجموعة «فوزية السلطان الصحية» أهمية وتأثير وضرورة دعم الأطفال الأصحاء لأقرانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. فقد شمل السباق هذا العام 3 فئات هي كل من سباق الركض لمسافة 5 كم، و10 كم، وسباق للأطفال.