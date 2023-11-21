نجح فارس نادي الكويت والمنتخب الوطني للفروسية علي جاسم الخرافي في تحقيق لقب بطولة «جاهز» الدولية لقفز الحواجز فئة «3 نجوم» التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة 135 فارسا وفارسة من 17 دولة حول العالم.



ففي شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 150 سم، بمشاركة 24 فارسا وفارسة، نجح الخرافي على صهوة جواده «آي» في الفوز بالمركز الأول بعد منافسة قوية مع الفارس السعودي كمال باحمدان الذي حال ثانيا، تلاه السعودي خالد المبطي والفارسة التايلندية جنغاباهون كراميداج، وجاء الفارس الكويتي عبدالله العوضي في المركز السابع، وقام الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة جاهز محمد البراك بتتويج الأبطال.



وواصل نجم الكويت الأول تألقه بفوزه بالمركز الأول في شوط الفئة المتوسطة على ارتفاع 135 سم على جواده «كارات»، فيما حل مواطنه عناز العناز سابعا على صهوة جواده «كراوني»، وسط منافسة قوية من 40 فارسا وفارسة في هذا الشوط، وقام بتتويج الأبطال أفنان الخضر ممثل شركة جاهز. ونجح فارس الكويت عبدالله العوضي في تحقيق المركز الخامس على ارتفاع 130 سم على صهوة جواده «دي داي». وعلى الصعيد ذاته، هنأ رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات فرسان الكويت وعلى رأسهم البطل الدولي علي الخرافي بفوزه بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 150 سم، مشيرا إلى الفوز هو انجاز مهم يحسب لأبطال الكويت ويضاف إلى سلسلة إنجازات الفروسية الكويتية في كل المحافل الداخلية والخارجية.