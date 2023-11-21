يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله مباراتين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام، إذ يلتقي اليرموك مع برقان في الـ 5:15 مساء، بينما يتواجه الشباب مع الصليبخات في الـ 7:15 مساء. وشهدت البطولة التنشيطية تألق برقان الذي وصل إلى المباراة النهائية وحصوله على الميدالية الفضية، وعليه يطمح اليوم في ظهوره الأول بالدوري لإثبات مستواه الفني ومحاولة المنافسة على اللقب ومنصات التتويج، فيما يسعى اليرموك بدوره إلى تعزيز موقفه في أول طلة على البطولة.



وفي اللقاء الثاني تبدو الحظوظ متساوية بين الفريقين مع أفضلية بسيطة للصليبخات على الشباب، إلا أن المواجهة لن تكون سهلة أيضا.