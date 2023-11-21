تحاول الكاميرونية كويو كوه منذ تولت إدارة متحف الفن المعاصر في كيب تاون نشر الفن الأفريقي في كل أنحاء العالم، إذ إن أفريقيا بالنسبة إليها «تاريخ يتجاوز الحدود». وأصبح متحف الفن المعاصر في كيب تاون معروفا في كل أنحاء العالم لنهجه وسعيه إلى التعاون مع مؤسسات كبرى في نيويورك وأوروبا. ويغوص معرض «SEEKERS- SEERS SOOTHSAYERS» المنظم في المتحف حاليا بالأمور الروحية والخارقة للطبيعة من خلال استعراض صور ومقاطع فيديو على الجدران بالإضافة إلى تركيبات نسيج.



وتحت إشراف أمينته الكاميرونية الطموحة، بنى المتحف الواقع في منطقة الميناء في كيب تاون هويته حول الهوية الأفريقية مع عرض أعمال فنانين ومغتربين من القارة.



وتقول كوه لوكالة فرانس برس: «أفريقيا بالنسبة إلي فكرة تتجاوز الحدود. تاريخ يتجاوز الحدود. لا يحب الأميركيون سماع هذا، لكنني أقول لهم دائما إن أميركا بلد أفريقي آخر». وتتابع: أكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة، أو حوالي 12% من السكان، هم أميركيون سود في حين أكثر من نصف سكان البرازيل البالغ عددهم نحو 200 مليون هم من أصول أفريقية.