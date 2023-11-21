كشفت تقارير إعلامية، عن أن غواصة نووية تابعة للبحرية البريطانية محملة بصواريخ نووية وطاقم مكون من 140 شخصا كادت أن تغرق بسبب خلل في مقياس العمق.



وأوردت سكاي نيوز نقلا عن صحيفة «ذي صن»، أن الغواصة البريطانية التي كان على متنها 140 شخصا، كانت تستعد للقيام بدورية في المحيط الأطلسي عندما تعطلت أجهزة استشعار العمق الخاصة بها. ونتيجة العطل كادت الغواصة فانغارد التي كانت تحمل صواريخ باليستية من طراز ترايدنت 2 أن تدخل «منطقة خطرة».



وقال مصدر للصحيفة «ليس من مهمة المهندسين التحكم في عمق الغواصة، لكنهم رأوا مدى عمقها وأدركوا أن هناك خطأ ما».



وصرح متحدث باسم البحرية البريطانية بالقول: «غواصاتنا مستمرة في الانتشار حول العالم لحماية مصالحنا الوطنية».



وتمتلك بريطانيا أربع غواصات من طراز«فانغارد»، اثنتان منها فقط تعملان حاليا، إحداهما تخضع لعملية تجديد كبيرة والأخرى تخضع لتجارب بحرية بعد الإصلاحات التي تجاوزت الميزانية المقررة بـ 300 مليون جنيه إسترليني.