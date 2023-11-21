اختتم معهد الدراسات المصرفية وجامعة إتش إي سي باريس الدفعة الثانية من برنامج (تسارع قيادة المرأة)، حيث يعد التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في القطاع المصرفي.



ويؤكد هذا التعاون التزام معهد الدراسات المصرفية الراسخ بالتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ووضع نفسه في موقع رائد لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في القيادة فيما يعتبر برنامج «تسارع قيادة المرأة» شهادة على تفاني القطاع المصرفي في الشمولية وتنوع الجنســين.



ويعتبر عقد الدفعة الثانية من برنامج «تسارع قيادة المرأة» والذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في الكويت في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2023، شهادة على تفاني القطاع المصرفي في تعزيز قوة عمل متنوعة وممكنــة، مستندة إلى توجيهات بنـــك الكويت المركزي والتزام القطاع المصرفي في تعزيز قــــوة عمل متنوعة وممكنة، فإن هذا التعـــاون يشير إلى نهــــج استباقي لتحقيق أهــــداف الاستدامـــــة البيئيــــة والاجتماعيـــة والمؤسسية وتعزيز تقدم المـــرأة في المناصب القيادية.



وتشمل أبرز ملامح التعاون مطابقة معايير الاستدامــــة البيئيـــة والاجتماعية والمؤسسية حيث يعزز هذا التعاون تفاني معهد الدراسات المصرفية في التوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على دور المعهد في دعم الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي.



ويركز البرنامج أيضا على تنمية المهارات القيادية، حيث يسعى معهد الدراسات المصرفية من خلال البرنامج إلى رعاية مجموعة من القيادات النسائية الموهوبة اللاتي سوف يسهمن في نمو الصناعة المصرفية واستدامتها، كما تتماشى هذه المبادرة مع توجيهات بنك الكويت المركزي، ما يبرز التزام المعهد بدعم السياسات المصرفيـــة الوطنيـــة والمساهمة في تقدم المرأة بالمناصــــب القياديــــة.