أعلنت شركة solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن إطلاق منصة الخدمة الذاتية الرقمية المحدثة «My Business» لخدمة عملائها الحاليين من قطاع الأعمال والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتماشى إطلاق المنصة الرقمية المحدثة والمتطورة مع أهداف الشركة من أجل توفير حلول تقنية حديثة ومتطورة تعزز التحول الرقمي للمؤسسات وإثراء نمط حياة عملائها.



ومن خلال مجموعة من الميزات الجديدة المضافة، توفر التجربة المجددة لعملاء الأعمال مزيدا من المرونة في إدارة حساباتهم واشتراكاتهم. وتتيح solutions by stc لمدير الحساب والمسؤول الرئيسي تنفيذ إجراءات عدة على خطوط المشتركين، مثل الاشتراك في خدمات جديدة وتفعيل الخطوط أو إيقافها بشكل مؤقت وتغيير بطاقات SIM والمزيد من الميزات الأخرى. علاوة على ذلك، يمكنهم الدفع مباشرة من خلال المنصة عن طريق اختيار رقم واحد أو عدة أرقام تحت الحساب، سواء كانت خدمات اتصال ثابتة أو متنقلة أو خدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إمكانية الدفع على مستوى العقد.



وتسمح منصة الخدمة الذاتية «My Business» بإدارة ملفات المستخدمين الشخصية واشتراكاتهم وفواتيرهم من قبل مديري الحساب والتحكم بصلاحيات المستخدمين الأساسيين والفرعيين بمنتهى الأمان والخصوصية عبر نظام حماية متكامل.



وفي بيان لها، قالت solutions by stc إن المنصة الرقمية المطورة للخدمة الذاتية التي تم تعزيزها بمميزات إضافية تنسجم مع استراتيجيتها الخاصة بتوفير حلول أعمال شاملة ومتطورة باستمرار، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز تجربة العملاء تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي الخاص بالشركة.



وأشارت إلى انه تم تصميم المنصة بشكل ومظهر جديدين، مع دمج الميزات الرئيسية التي ستساعد عملاء قطاع الأعمال على إدارة الطلبات التي يتم إجراؤها عبر المنصة الرقمية بشكل أكثر كفاءة من خلال الأنظمة المتعددة المصممة لدعم النظام الأساسي. جدير بالذكر، طورت solutions by stc عروض خدماتها ومنتجاتها بشكل تدريجي على مدار السنوات الماضية لتصبح مزود خدمات رقمية بمستوى عالمي. ومن اتباع نهج نشط ومتجدد باستمرار، نمت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح مركزا قويا لتوفير حلول الأعمال وتقديم خدمات النواقل والمشغلين، بما يلبي احتياجات الكيانات الحكومية والشركات على الصعيد الوطني، وفي جميع أنحاء المنطقة.



وانطلاقا من استراتيجيتها لتقديم حلول متكاملة للأعمال، خطت solutions by stc خطوات كبيرة لتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات قاعدة العملاء المتنامية والمتنوعة. وتشمل هذه مجموعة من حلول الاتصال مثل الخدمات الثابتة أو اللاسلكية، وتقنيات الاتصال 5G بريادة stc، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى.