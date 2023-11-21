منصور السلطان



أحبط رجال للإدارة العامة للجمارك، إدارة جمارك المستودعات الجمركية العامة والخاصة محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة التنباك (البان)، كانت مخبأة داخل حاوية قادمة إلى البلاد.



وفي التفاصيل، فإن مفتشي جمارك مستودعات الدوحة اشتبهوا بحاوية قادمة من المطار، تحمل بيانا جمركيا بمسمى «ملابس وإكسسوارات»، فأخضعوها لعملية تفتيش دقيقة، وتبين أنها تحتوي على كمية كبيرة من مادة التنباك «البان» مخبأة خلف كراتين الملابس والإكسسوارات داخل الحاوية. وأوضحت الإدارة أن تفتيش الحاوية وضبط الكمية تم بحضور وإشراف مدير المستودعات الجمركية محمد غريب السعيدي، ومراقب المستودعات الجمركية ناصر الدلماني.