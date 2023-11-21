مبارك التنيب



وجه محقق مخفر شرطة ميدان حولي تهمة خيانة أمانة بحق مواطن استأجر مركبة لأسبوع ولكنه تعثر ماديا ما دفعه إلى إرجاء تسليم المركبة لشهر. وفي التفاصيل، أبلغ وافد بصفته وكيلا عن مؤسسة لتأجير السيارات عن تعرض المؤسسة لخيانة الأمانة من قبل مواطن من مواليد 1989، مشيرا إلى ان المدعى عليه قام باستئجار سيارة رباعية من تاريخ 24/9/2023 حتى تاريخ 11/10/2023 ولم يقم بإرجاع المركبة محل الواقعة للمؤسسة بعد انتهاء مدة عقد إيجارها. وأضاف المصدر لـ «الأنباء»: باستدعاء المتهم وبمناقشته حول الواقعة أنكر الاستيلاء على المركبة وأنه قام بإرجاعها وانه تأخر بسبب تعثره المادي، وزود رجال المباحث باسم الشخص الذي تسلم منه المركبة، وجار التحقيق بالواقعة.