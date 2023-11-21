ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه في إطار متابعة مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتعقب مروجي ومهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وإدارة جناح طيران الشرطة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.

وقالت الإدارة: وردت معلومات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بعملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة الى البلاد عن طريق البحر، وانه سيتم دفنها في جزيرة كبر تمهيدا لتسلمها لاحقا، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، وتم رصد قارب قادم من خارج المياه الإقليمية الكويتية وجرت مراقبته حتى وصوله إلى جزيرة كبر، وذلك لضبطهم بالجرم المشهود، وأثناء تواجدهم في الموقع تم ضبط القارب وجميع من على متنه بعد مقاومة، وتبين أن عددهم 6 متهمين وعثر بحوزتهم على 20 حقيبة بداخلها أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدرة التي تقدر قيمتها بنحو مليون ونصف المليون دينار، وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه أقروا واعترفوا بمحاولتهم تهريب كمية المخدرات، لتتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.