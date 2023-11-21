منصور السلطان



ألقى رجال أمن الجهراء القبض على «معرس» بعد قيام أحد المدعوين بإطلاق النار من سلاح كلاشينكوف خلال زفة المعرس من صالة أفراح في منطقة الجهراء.



وفي التفاصيل كما رواهـــا مصــدر أمنــي لـ «الأنباء» ان بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود إطلاق نار في صالة أفراح بمنطقة الجهراء، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد الجهراء لموقع البلاغ، حيث عثر على مجموعة من أظرف طلقات من سلاح كلاشينكوف، وعليه تم استدعاء المعرس وحجزه على ذمة القضية لحين التعرف على مطلق النار.



تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية الذين قاموا برفع أظرف الطلقات وتحريزها.