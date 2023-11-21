منصور السلطان



تسبب حادث تصادم وقع بين صهريج ديزل و«نساف»، ظهر أمس على طريق الملك فهد في احتراق السيارتين ووفاة شخص وإصابة آخر بجروح وحروق خطيرة وتم نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى العدان.



وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد ظهر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم وقع على طريق الملك فهد، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز ميناء عبدالله وسيارات الإسعاف والنجدة لموقع الحادث، حيث تبين أن سيارتين «نساف»، وصهريج ديزل اصطدما واحترقا، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العدان، فيما تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع الجثة، وقد باشر رجال الإطفاء بإخماد النيران التي أتت على السيارتين، فيما تم تسهيل حركة المرور من قبل رجال النجدة، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.