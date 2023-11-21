بعد طول انتظار سيتم عرض مسلسل «عندما لا ينفع الندم»، والذي تم تصويره عام 2021، حيث أعلنت وزارة الإعلام عن تعاقدها على العمل لعرضه عبر شاشة تلفزيون الكويت الفترة المقبلة.



المسلسل من تأليف: الكاتب فايز العامر، إخراج: نعمان حسين، إنتاج: مركز «فروغي» للإنتاج الفني، بطولة: أحمد السلمان، هند البلوشي، طيف، عبدالله بهمن، عبدالله الطليحي، نواف النجم، شهد سلمان، منال الجار الله، رانيا شهاب، شيماء قمبر، أمير مطر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور قصته حول أب ثري يعاني من تصرفات ابنه المتعدد العلاقات العاطفية، الذي يرفض العمل في شركة أبيه، ويفتح المجال لشخص آخر يحاول استغلاله وتوريطه للاستيلاء على أمواله.