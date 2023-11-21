القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة هيدي كرم عن توقف نشاطها الإعلامي بشكل مؤقت بعد انتهاء عرض وإذاعة برنامجها «راجل و2 ستات» منذ فترة قريبة، مؤكدة أنها تدرس عرضا بتقديم برنامج فكرته جديدة ونالت إعجابها، لكنها تفضل دراسته بشكل أكثر عمقا.



وكشفت هيدي عن تفرغها خلال هذه الفترة لأعمالها الفنية، حيث عادت إلى الدراما بعد غياب عامين في مسلسل «الوصفة السحرية» المكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، ويشاركها فيه: شيري عادل وإسلام جمال وعمر الشناوي وبسمة داود ولقاء سويدان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد، وتصدى لإخراجه خيري سالم.